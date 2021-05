Kurz und Blümel im Zentrum von NR-Sondersitzung

Blümel in Debatte um Wahrheitspflicht ausweichend

Finanzminister Gernot Blümel stürzte im vergangenen APA-Vertrauensindex beinahe ins Bodenlose. Daraufhin ändert der enge Vertraute von Kurz seine Taktik und startete eine Charmeoffensive inklusive Entschuldigung. In der Debatte um die Wahrheitspflicht wich Blümel trotzdem einer konkreten Antwort aus: Er kenne den Vorschlag nicht und sei in die Verhandlungen nicht eingebunden.