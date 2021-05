Gewalt gegen LGBTI-Menschen nahm in Krise stark zu

Am Montag ist Internationaler Tag gegen Hass auf sexuelle Minderheiten. Doch die Lage von Schwulen, Lesben, Transgender-, inter- und bisexuellen Menschen hat sich Corona-bedingt verschlimmert. Dies umfasse etwa häusliche Gewalt, Hassrede im Netz und offline, sowie Verbrechen aus Hass, so EU-Außenbeauftragter Josep Borrell, der betont: „Jeder Mensch ist frei und gleich an Würde und Rechten geboren.“