Sophia Thomalla zeigt sich von ihrer wilden Seite

„Für dich verlasse ich meinen Mann“

Am Sonntag feierte die Schönheit dann „Blue Hour“ („Blaue Stunde“). In schwindelerregenden Absätzen posiert sie in kurzen Shorts und Croptop auf einer Ledercouch. „Pass mit den Absätzen auf die Polster auf“, so besorgte Fans, die der 31-Jährigen Rosen streuen. „Granate“ oder „Liebe Sophia, für dich verlasse ich meinen Mann“, posten andere, die sich weniger auf das Möbelstück als auf Thomallas gelungene Optik konzentrieren.