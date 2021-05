Kocher über Opposition: „Steckt System dahinter“

Kocher wünscht sich „sachorientierte Aufklärung“

Was die Justiz betrifft, bekannte er sich unumwunden zur Unabhängigkeit. Sie müsse ermitteln, wenn Anzeigen - und derzeit kämen da viele aus der Politik - erstattet werden. „Aber die Justiz ermittelt unabhängig. Das ist gut so und soll auch so bleiben.“ U-Ausschüsse erachte er als „ganz, ganz wichtiges demokratisches Instrument“, es sei aber wichtig, dass es „sachorientierte Aufklärung“ gebe. Er könne aber nicht viel dazu sagen, weil er noch nie bei einem U-Ausschuss gewesen sei.