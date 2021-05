Kommen Sie da wieder raus, Herr Kurz?

Man hört derzeit oft einen Satz aus Ihrer Partei über Sie, der lautet: „Er ist nicht mehr der weiße Ritter.“ Haben Sie sich je so gefühlt?

Lacht. - Ich war nie ein weißer Ritter. Ich lebe Gott sei Dank nicht im Mittelalter und schaue Pferde nur aus der Entfernung gerne an, aber das war es dann auch. Ich weiß nicht, wer sowas sagt. Aber ich bin extrem dankbar für den Rückhalt, den ich in der Volkspartei erlebe. Nicht immer stehen Parteifreunde zu einem, wenn eine herausfordernde Situation entsteht. Ich bin sehr dankbar, dass alle Landesparteiobleute, alle Bünde hinter mir stehen. Ich habe darüber hinaus auch noch nie in meinem Leben so viel unterstützende Nachrichten und Anrufe bekommen wie in diesen Tagen. Auch aus anderen Parteien. Heute hat in der Steiermark jemand zu mir gesagt: „Ich habe Sie zwar nicht gewählt, aber das haben Sie sich nicht verdient.“ Und ich gebe zu, so unangenehm diese Situation für mich persönlich und für meine Familie ist, so schön ist es auch, diese Unterstützung erleben zu dürfen. Gleichzeitig gibt es mir zu denken, wie schnell es gehen kann, dass man sich rechtfertigen muss, weil einem etwas Falsches vorgeworfen wird.