Red Magic 6 Pro: Gaming-Smartphone mit Aktivkühler

Lüfter zum Glück abschaltbar

Glücklicherweise ist der Lüfter regelbar: Im Alltagsbetrieb schaltet er sich nicht ein, erst beim Wechsel über den per Hardware-Button an der Geräteseite erreichbaren Spielemodus surrt er los. Im Kern handelt es sich bei diesem Modus um ein spezielles Interface, in dem man Spiele startet, die Hertzzahl des Bildschirms regelt, den Lüfter an- oder abschaltet oder eine Partie als Video aufnehmen kann. Eine witzige Idee, zumal das Interface hübsch gemacht ist - mit neonfarbenen animierten Hintergrundbildern und optimiert fürs Querformat.