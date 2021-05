Schottland wählt: London mit Zuckerbrot & Peitsche

In Umfragen liegt SNP vorne

Am Donnerstag wählt Schottland. In den Umfragen liegt die SNP vorne, aber für eine absolute Mehrheit (65 Sitze) wird es sich wohl nicht ausgehen. Gemeinsam mit den Grünen (laut Umfrage bei zehn Mandaten) wäre aber die Pro-Unabhängigkeits-Fraktion mehrheitsfähig. Der Plan von Sturgeon: Zunächst raus aus dem Königreich, dann zurück in die EU. Die Stimmung im Volk? 50:50. Anders als beim Referendum 2014 wären EU-Bürger, die in Schottland wohnen, nicht mehr stimmberechtigt.