London warnt Schottland vor „unnötiger Spaltung“

„Es würde unser Land unnötig spalten und dies zum schlimmstmöglichen Zeitpunkt.“ Sunak gehört der Konservativen Partei an, die in Großbritannien an der Regierung ist, aber in Schottland weniger Einfluss hat als die Schottische Nationalpartei (SNP) der dortigen Regierungschefin Nicola Sturgeon. Am Donnerstag wird das schottische Parlament neu gewählt. Ein erneuter Wahlsieg der SNP wird erwartet.