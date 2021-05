Wiener Atomgespräche um eine Woche vertagt

Uljanow sagte, dass es „unbestreitbare Fortschritte“ in den Wiener Gesprächen zur Wiederherstellung des Atomdeals gegeben habe. „Die Gemeinsame Kommission wird Ende kommender Woche wieder zusammenkommen. In der Zwischenzeit werden Experten weiterhin an Entwürfen für ein künftiges Abkommen arbeiten“, so Uljanow.