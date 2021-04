Angriff auf Atomanlage: Der Iran jagt diesen Mann

Nach Angriff floh Verdächtiger aus dem Iran

Am Samstag veröffentlichte das staatliche Fernsehen ein Porträt des Verdächtigen und verriet auch den Namen des Mannes: Reza Karimi. Beim 43-Jährigen soll es sich um einen gebürtigen Iraner handeln. Kurz nach dem Angriff sei der Verdächtige wieder außer Landes geflohen. Dem Vernehmen nach sandte die Regierung in Teheran bereits eine sogenannte Rote Notiz an Interpol. Dabei handelt es sich um die Bitte, die Aufenthaltsdaten einer gesuchten Person zu übermitteln und den Verdächtigen kurzfristig festzunehmen. Allerdings kann jedes betroffene Land auf seine eigene Art und Weise auf so eine Notiz reagieren. Es besteht kein Rechtsanspruch auf Auslieferung oder ähnliches.