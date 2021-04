Neue Iran-Atomgespräche ab Dienstag in Wien

Die Gespräche zur Rettung des Iran-Atomabkommens und eine mögliche Rückkehr der USA sollen am Dienstag in Wien in eine neue Runde gehen. Dies teilten Iran und EU am Freitag nach einer Videokonferenz der verbliebenen Vertragspartner Deutschland, Frankreich, Großbritannien, China, Russland und Iran mit. Fraglich ist, wie ergiebig die Gespräche werden. Denn es sollen zwar US-Vertreter nach Wien kommen, jedoch sind mit dem Iran nur indirekte Gespräche über Mittelsleute geplant.