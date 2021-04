„Einen vergleichbaren Eingriff gab es noch nie“

Liebe Leserin, lieber Leser, wie bereits von uns angekündigt, sind gestern für zwölf Orte im Bregenzerwald sowie die Marktgemeinde Lustenau verschärfte Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie beschlossen worden. Unter anderem soll für bestimme Zonen im öffentlichen Raum eine Test- und Maskenpflicht gelten - einen vergleichbaren Eingriff gab es in Vorarlberg noch nie. Des Weiteren wurde die Ausreisetestpflicht für den Bregenzerwald um eine Woche verlängert, zudem wird an den Oberstufen der betroffenen Gemeinden - mit Ausnahme der Maturanten - wieder auf Distance Learning umgestellt. Die Modellregion an sich wird aber noch nicht infrage gestellt - der stabilen Lage an den Krankenhaus-Intensivstationen sei Dank. Bundeskanzler Sebastian Kurz ließ sich sogar mit den Worten zitieren, er sehe die Entwicklung im Ländle „sehr, sehr positiv“ und hätte eigentlich mit einem stärkeren Anstieg der Zahlen gerechnet. Gar nicht happy mit dem Bundeskanzler sind indes die Vorarlberger Lehrervertreter: Sie stellen dem Krisenmanagement der Bundesregierung ein glattes „Nicht genügend“ aus, die ab Mitte Mai geplanten Schulöffnungen seien angesichts der hohen Infektionszahlen „verwegen“.

Machen Sie’s gut und bleiben Sie gesund!