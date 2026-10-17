Nazi-Sager: Real fordert Rücktritt von Liga-Boss

Rücktritt gefordert

Dass der Präsident von La Liga die Kommunikation des Vereins nun mit jener unter Goebbels vergleicht, brachte das Fass für Real endgültig zum Überlaufen. „Real Madrid hält es für absolut unerträglich und außerordentlich schwerwiegend, dass jemand, der zwei der verantwortungsvollsten Positionen im spanischen Fußball innehat, einen Vergleich mit den Propagandamethoden des Nazi-Regimes zieht, um unseren Verein, seine Führung und seinen Fernsehsender zu diskreditieren. Die Klarstellung, dass er sich nicht auf die Nazi-Ideologie bezieht, ändert nichts an dem zutiefst beleidigenden, moralisch verwerflichen und institutionell unangebrachten Charakter seiner Äußerungen. Real Madrid fordert daher seinen sofortigen Rücktritt als Präsident von LaLiga und Vizepräsident des Königlich Spanischen Fußballverbandes“, reagierte der Verein auf den Tweet des 64-Jährigen. Ein weiteres Kapitel in einem schier endlos scheinender Fehde ...