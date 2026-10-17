Nach Kracher bei West-Derby hagelte es Anzeigen

Mit einer 0:1 Niederlage endete der 2. Liga-Hit im ausverkauften Tivoli für den FC Wacker Innsbruck, die Mannschaft von Austria Salzburg ging als Sieger vom Platz. Den heimischen Fans passte das ganz und gar nicht, wie die Polizei berichtet. „Nach dem Spielende durchbrachen mehr als 150 überwiegend vermummte Anhänger der Heimmannschaft einen Begrenzungszaun, um die Gästefans tätlich anzugreifen“, heißt es in einer Aussendung am Morgen nach dem Derby.