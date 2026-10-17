Supertanker fuhr in Straße von Hormuz auf Seemine

Das Schiff habe versucht, die Meerenge unerlaubt „mit Täuschungsmanövern und der Unterstützung des US-Militärs“ zu passieren, teilten die Iraner mit und betonten gleichzeitig, dass die Meerenge geschlossen sei. Die iranischen Angaben zu dem Vorfall konnten sich bisher nicht unabhängig überprüfen. Auch das Ausmaß des Brandes an Bord des Tankers ist unklar. Das zuständige Regionalkommando des US-Militärs (CENTCOM) und die britische Behörde für Sicherheit in der Schifffahrt (UKMTO) machten in der Nacht keine Angaben zu dem vom Iran berichteten Vorfall.