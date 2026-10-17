In einem Punkt sind sich Flock, Gall und Co. einig

Ohne Allüren, Eifersüchteleien oder Selbstinszenierung – dafür großer gegenseitiger Respekt bei der Lotterien Sporthilfe-Gala. Eine Kolumne von „Krone“-Sportchef Peter Moizi ...
Eine große Familie. Nichts verbindet so sehr wie der Sport. Mittwoch in Linz, der Wintersport beim Fußball! Johannes Lamparter, Stefan Kraft und Michael Hayböck drückten in der Loge von Klaus Kumpfmüller, Präsident des Skiverbandes in Oberösterreich, dem LASK die Daumen. Bei den Offensiv-Aktionen wurde mitgezittert, jedes Tor gefeiert. Sogar trotz des 3:6 gegen Liverpool herrschte eine positive Stimmung.
Bei der Gala-Nacht des Sports in der Wiener Stadthalle zelebrierten Größen wie Didi Kühbauer und Sasa Kalajdzic die Champions Felix Gall und Janine Flock im großen Stil; der Jubel um Herbert Prohaska schien überhaupt grenzenlos zu sein. Fußballer, Rad-Asse oder Wintersport-Ikonen - Österreichs Sportwelt vereint unter einem Dach. Ohne Allüren, Eifersüchteleien oder Selbstinszenierung. Gegenseitiger Respekt, Hochachtung und amikaler Umgang. Alle arbeiten an ihren Träumen und Visionen, alle haben ein ähnliches Ziel. Und in einem Punkt sind sich Flock, Gall und Kühbauer einig: Dass der Sport die schönsten Emotionen und Gefühle auslösen kann, die vor allem in den momentan auch nicht immer gerade leichten Zeiten für die Menschen umso mehr Bedeutung haben. Rad-Aushängeschild Gall räumte nach einer fantastischen Saison bei den Herren die Trophäe ab, die Winterathleten wollen im nächsten Jahr zurückschlagen. Das klingt nach einer perfekten Basis für einen erfolgreichen Winter auf den Pisten, Loipen und Schanzen.
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