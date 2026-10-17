Messerangriff in deutschem Seniorenheim: Eine Tote

Polizei rückte mit Großaufgebot aus

Laut einem Bericht der „Bild“ soll es sich bei dem Heim um das St. Vitus-Stift handeln. Zwei Rettungshubschrauber landeten am Abend vor der Einrichtung, die Polizei rückte mit einem Großaufgebot aus. In dem Seniorenzentrum St. Vitus-Stift leben nach Betreiberangaben 77 pflegebedürftige Senioren. Es seien „Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten, die durch gesundheitliche Beeinträchtigungen der Unterstützung und Pflege bedürfen“.