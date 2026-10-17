Kein Arzt: Schwangere verzweifelt an Terminsuche

Aus ihrer ersten Schwangerschaft wusste Sarah, dass sie frühzeitig einen Termin vereinbaren muss. Sie kontaktierte sieben niedergelassene Gynäkologen in ihrer Umgebung sowie vier Bezirkskrankenhäuser und die Innsbrucker Klinik. Sie kassierte eine Absage nach der anderen. Zunächst nahm Sarah die Absagen noch gelassen: „Nach den ersten Absagen habe ich mir noch nichts gedacht.“ Als jedoch auch die Krankenhäuser keinen Termin anbieten konnten, wuchs die Enttäuschung: „Ich bin frustriert.“