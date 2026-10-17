Endet Rieds Horror-Kapitel auch dank 48 Büchern?

Wie es dazu kam? „Wir sind ein neuformiertes Team, da ist es wichtig, sich kennenzulernen. Ich wollte ein Zeichen setzen, dass ich mich mit jedem beschäftige. Ich habe eine Karte beigelegt, warum ich mich fürs Buch entschieden habe, wie ich die Beziehung sehe und warum ich glaube, dass die Person wichtig für uns ist“, verrät Brandl, der für die Ziele von Ried das Buch „David gegen Goliath“ pennt. Was Schwab im Hinblick aufs Duell gegen die Austria aus dem Buch gelernt hat? „Wenn du nur an den Erfolg in 90 Minuten denkst, verlierst du. Um dauerhaft erfolgreich zu sein, brauchst du Weitsicht!“