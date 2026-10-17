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Gegen die Austria

Endet Rieds Horror-Kapitel auch dank 48 Büchern?

Bundesliga
17.10.2026 09:46
Schwab erhielt Buch für langfristiges Denken.
Schwab erhielt Buch für langfristiges Denken.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Michael Schütz
Von Michael Schütz

Die SV Ried ist bereits seit fünf Spielen gegen die Austria sieglos bei nur zwei Siegen aus letzten 16 Duellen. Mut gibt aber die aktuelle Entwicklung in der Saison, die auch dank einer Top-Idee des neuen Sportchefs blendend vorantreibt.

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Fünf Pleiten in Serie! In den letzten 16 Matches setzte es generell zwölf Niederlagen, zwei Remis und nur zwei Siege. Welch’ Skript für ein Horrorbuch! Ja, die Wiener Austria war in den letzten Jahren alles andere als ein Lieblingsgegner der SV Ried, die heute alles in die Waagschale werfen wird, um den ersten Sieg seit dem 25. Juli 2021 gegen die kriselnden Veilchen einzufahren.

Letzter Sieg gegen die Austria vor fünf Jahren
„Die Motivation ist nach zuletzt zwei Siegen groß“, betont Sportchef Lukas Brandl, der anfügt: „Wir dürfen uns von den Leistungen der Austria nicht blenden lassen, sie sind weiter ein Top-Team!“ Was es für den ersten Erfolg seit 1910 Tagen braucht? „Dass wir uns immer mehr als Mannschaft finden. Der seit Sommer laufende Prozess zeigt in die richtige Richtung“, so der 28-Jährige, der einen nicht unwesentlichen Anteil haben könnte, dass heute ein besseres Kapitel im Horrorbuch aufgeschlagen werden könnte.

48 Bücher an Spieler und Trainer verschenkt
Zum Einstand als Sportchef hatte sich Brandl etwas sehr Außergewöhnliches einfallen lassen. „Wir waren zum Kegeln verabredet, haben uns in der Kabine getroffen! Da lag bei jedem Spieler und Trainer (gesamt 48) ein Buch samt persönlicher Karte im Spind, wo Lukas dachte, es passe am Besten zu ihm“, verriet Führungsspieler Stefan Schwab, der das Buch „Das unendliche Spiel: Strategien für langfristigen Erfolg“ erhielt, im Podcast.

Rieds Sportchef Lukas Brandl hegt ein top Verhältnis zu all seinen Spielern.
Rieds Sportchef Lukas Brandl hegt ein top Verhältnis zu all seinen Spielern.(Bild: SV Ried/Stüber)

Wie es dazu kam? „Wir sind ein neuformiertes Team, da ist es wichtig, sich kennenzulernen. Ich wollte ein Zeichen setzen, dass ich mich mit jedem beschäftige. Ich habe eine Karte beigelegt, warum ich mich fürs Buch entschieden habe, wie ich die Beziehung sehe und warum ich glaube, dass die Person wichtig für uns ist“, verrät Brandl, der für die Ziele von Ried das Buch „David gegen Goliath“ pennt. Was Schwab im Hinblick aufs Duell gegen die Austria aus dem Buch gelernt hat? „Wenn du nur an den Erfolg in 90 Minuten denkst, verlierst du. Um dauerhaft erfolgreich zu sein, brauchst du Weitsicht!“ 

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