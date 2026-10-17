Innviertler Feuerwehr geht das Löschwasser aus

Keine Entspannung in Sicht

Doch nicht nur die Mattig führt Niedrigwasser. Ein Blick auf die Karte des Hydrografischen Dienstes des Landes OÖ zeigt, dass viele Gewässer im ganzen Land weit unter dem Mittelwert liegen. Lediglich im Salzkammergut und im inneren Traunviertel dürfte sich die Lage entspannt haben. Für langfristige Entwarnung fehlt mehrtägiger Landregen, und der ist laut den aktuellen Wettermodellen nicht in Sicht.