Spitalsreif – genau so werden Wahlen verloren

Das sollte die Regierung bedenken, wenn sie sich am Samstag in Klausur begibt. Sie will möglichst viele der 96 Vorhaben freigeben, die im taktischen Koalitions-Dickicht feststecken. Es wird auch das Budget für die Universitäten fixiert, alle Uni-Kliniken im Land betrifft das direkt. Kommt weniger Geld, gibt es weniger Ärzte und Pflegepersonal, weniger OPs, weniger Ambulanzzeit. Es ist eine einfache Rechnung.