Thiem in Kärnten: „Nachwuchs liegt mir am Herzen!“

Ein großer Tag für den Kärntner Tennissport! Im Rahmen des „Drei Jugendcircuit Masters“ fand sich am Freitag niemand geringerer als Österreichs Superstar Dominic Thiem in der Tennishalle Wolfsberg ein. Der US-Open-Sieger von 2020 zeigte sich lässig und publikumsnah, hatte an verschiedenen Stationen Spaß mit den teilnehmenden Kids, schrieb ohne Stress fleißig Autogramme – und erfüllte jeden Selfie-Wunsch mit einem Lächeln.