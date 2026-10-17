Eine Mammut-Aufgabe für die Lustenauer Austria

Einen Tag nach dem 3:6 gegen Liverpool wurde der LASK bei der Sporthilfe-Gala zu Österreichs Mannschaft des Jahres gekürt, ließ dabei unter anderem das Olympia-Goldduo Ariane Rädler und Katharina Huber hinter sich. Und am Freitag hob der regierende Meister und Cupsieger mit einem Privatjet Richtung Ländle ab, wo heute Aufsteiger Lustenau auf die Linzer wartet. Die Elf von Didi Kühbauer hat also stressige Tage vor und hinter sich – mit einem Monsterprogramm, das in 28 Tagen insgesamt neun Spiele vorsieht. Eine Tortur, die ihre Spuren hinterlässt. Nach fünf Siegen in den ersten fünf Liga-Runden riss der Faden bei den Athletikern. Der letzte volle Erfolg – sieht man vom 6:1 im ÖFB-Cup gegen Deutschlandsberg ab – datiert mit einem 3:0 gegen Altach vom 29. August. In den letzten drei Spielen gab es lediglich einen Punkt.