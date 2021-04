Prachtboulevard in Zartrosa

Endlich ist der Frühling da! Und so wird einmal im Jahr die sonst eher nüchterne Vösendorfer Straße in Liesing zum Prachtboulevard. Über 100 Kirschbäume stehen hier in voller Blüte und laden zum Flanieren ein. Wolfgang K. hat das gute Wetter genutzt und dieses tolle Foto gemacht. Wir danken für die Einsendung und hoffen, dass auch die übrigen Leserinnen und Leser ein schönes Wochenende hatten.