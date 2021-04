Rendi-Wagner tadelt Doskozil für frühe Öffnungen

NEOS wollen Herbstgipfel und mehr Tests

Die NEOS wollen indes schon weiter in die Zukunft blicken und schlagen nach den heutigen Beratungen der Regierung mit Experten und Landeshauptleuten einen baldigen „Herbstgipfel“ vor - speziell was die Situation in den Schulen angeht. Vor dem Sommer kämpfe man natürlich um jeden Tag Präsenzunterricht - „aber jedenfalls muss geklärt werden, dass im Herbst ein flächendeckender normaler Unterricht möglich ist“, so Parteichefin Beate Meinl-Reisinger. Aktuell brauche es außerdem mehr Corona-Tests - hier unterstütze man vor allem die Berufsgruppentestungen.