Infektionszahlen im Bezirk Schwaz stark rückläufig

Schwaz als „Vorzeigebezirk“

Auch Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) führte die niedrigen Infektionszahlen im Bezirk Schwaz auf die Impfaktion zurück. „Das Modell Schwaz zeigt, wie wichtig und erfolgreich die Impfungen in der Corona-Pandemie sind. Mussten wir vor zwei Monaten im Bezirk Schwaz noch eines der höchsten Infektionsvorkommen pro 100.000 EinwohnerInnen verzeichnen, so ist Schwaz mit dem aktuell mit Abstand niedrigsten Infektionsvorkommen innerhalb Tirols der Vorzeigebezirk“, erklärte der Landeshauptmann am Montag gegenüber der APA. Anfang Februar seien in Tirol noch 193 Personen mit der südafrikanischen Virusvariante infiziert gewesen, aktuell waren es noch neun Personen.