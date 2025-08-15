Vorteilswelt
Baba, England!

ÖFB-Youngster verlässt Burnley in Richtung Brügge!

Fußball International
15.08.2025 17:16
Oluwaseun Adewumi (hier im Dress von Leihklub Dundee FC)
Oluwaseun Adewumi (hier im Dress von Leihklub Dundee FC)(Bild: facebook.com/dundeefcofficial)

Oluwaseun Adewumi ist leihweise für eine Saison zum belgischen Erstligisten Cercle Brügge gewechselt! Der ÖFB-U21-Teamspieler steht beim englischen Premier-League-Klub Burnley unter Vertrag, dieser läuft noch bis Ende Juni 2028.

Der 20-jährige Mittelfeldspieler hat für Burnley noch nie gespielt, war er doch nach seinem Wechsel vom FAC im vergangenen Sommer gleich weiter zum schottischen Klub Dundee FC verliehen worden, für den er sechsmal einnetzen konnte. Die Belgier sicherten sich auch eine Kaufoption.

„Junger, vielseitiger und offensiv denkender Spieler!“
Brügges Technischer Direktor Luciano Murchio bezeichnete den Wiener als „jungen, vielseitigen und offensiv denkenden Spieler. Seine Geschwindigkeit, sein direkter Spielstil und die Tatsache, dass er ständig Gefahr ausstrahlt, passen perfekt zu unserer Vision.“

