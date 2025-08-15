Mit Lkw-Schlauch und Paddel vom Glockner ans Meer

Wie bei all seinen bisherigen Reisen war Müller wieder völlig allein unterwegs. Es gab kein Begleitfahrzeug für das Gepäck oder andere Erleichterungen. Jeder Kilometer wurde ohne fremde Hilfe geschafft – und dabei kommt natürlich auch der gute Zweck nicht zu kurz. Denn nach dem Abenteuer organisiert der Extremsportler einen Vortrag, dessen Reinerlös Licht ins Dunkel zugutekommt.