Für guten Zweck

Mit Lkw-Schlauch und Paddel vom Glockner ans Meer

Kärnten
15.08.2025 17:00
Am Donnerstag kam Müller nach zwölf Tagen Abenteuer über die Tagliamento-Mündung gesund am ...
Am Donnerstag kam Müller nach zwölf Tagen Abenteuer über die Tagliamento-Mündung gesund am Badeort Lignano an.(Bild: Ardito)

Für den guten Zweck begab sich der gebürtige Niederösterreicher Martin Müller auf ein ganz besonderes Abenteuer. Über Stock, Stein und durch Flüsse kämpfte sich der 69-Jährige bis zum italienischen Badeort Lignano durch. 

0 Kommentare

„Ich suche immer etwas Neues, was die Leute interessieren könnte. Vor einem halben Jahr bin ich mit einem Tretroller nach Bangkok gefahren. Vor der Pandemie bin ich mit einem Bike um die ganze Welt geradelt. Ich habe schon verschiedene Projekte gemacht“, schwärmt der gebürtige Niederösterreicher Martin Müller, der nun ein weiteres Abenteuer erfolgreich beendete.

Start am Gipfel des Großglockners
Der pensionierte Lehrer brach vor zwölf Tagen – ausgerüstet mit einem Lkw-Innenreifen und einem Paddel – vom Gipfel des Großglockners (3798 m) in Richtung Italien auf. Donnerstag erreichte er sein Ziel – den beliebten Badeort Lignano. Auf den Schneefeldern diente der Reifen als Schlitten und in den Flüssen Isel, Tagliamento und Co. als Boot. Wo kein Wasser war, trug der Lilienfelder sein Gefährt.

Touristiker Giorgio Ardito von der Marina Uno begrüßte den Abenteuer feierlich und lud ihn ...
Touristiker Giorgio Ardito von der Marina Uno begrüßte den Abenteuer feierlich und lud ihn auf einen Eisbecher ein.(Bild: Ardito)
Groß war die Freude auch auf italienischer Seite, als Martin Müller am Donnerstag im Hafen ...
Groß war die Freude auch auf italienischer Seite, als Martin Müller am Donnerstag im Hafen Marina Uno empfangen wurde.(Bild: Ardito)
Extremsportler Martin Müller.
Extremsportler Martin Müller.(Bild: Ardito)

Wie bei all seinen bisherigen Reisen war Müller wieder völlig allein unterwegs. Es gab kein Begleitfahrzeug für das Gepäck oder andere Erleichterungen. Jeder Kilometer wurde ohne fremde Hilfe geschafft – und dabei kommt natürlich auch der gute Zweck nicht zu kurz. Denn nach dem Abenteuer organisiert der Extremsportler einen Vortrag, dessen Reinerlös Licht ins Dunkel zugutekommt.

Eisbecher als Belohnung
Aber nun erholt sich der 69-Jährige, Donnerstagvormittag wurde er in Lignano von Marina Uno-Touristiker Giorgio Ardito und seinem Team feierlich empfangen. Als Stärkung gab es gleich einen großen Eisbrecher. Ardito: „Solche Aktionen sind wirklich toll, auch wir unterstützen das natürlich gerne.“

Kärnten

