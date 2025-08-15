Vorteilswelt
Live auf krone.tv:

Heißer Westgipfel – Dornbirn fordert Wacker!

Fußball Dritte Liga
15.08.2025 17:26

Es ist angerichtet für den Westgipfel! Wacker Innsbruck trifft heute (19.30 Uhr) am Tivoli auf den FC Dornbirn. Zuletzt zeigte sich die Siller-Elf wieder gut in Schuss – besiegte man Reichenau auswärts mit 3:0. Allerdings hat Dornbirn seine Hausaufgaben gemacht und will Wacker wie auch Seekirchen überraschen. Bei uns gibt es dieses Spiel natürlich ab 19.25 Uhr live auf krone.tv. 

Porträt von Marco Cornelius
Marco Cornelius
