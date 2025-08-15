Heißer Westgipfel – Dornbirn fordert Wacker!

Es ist angerichtet für den Westgipfel! Wacker Innsbruck trifft heute (19.30 Uhr) am Tivoli auf den FC Dornbirn. Zuletzt zeigte sich die Siller-Elf wieder gut in Schuss – besiegte man Reichenau auswärts mit 3:0. Allerdings hat Dornbirn seine Hausaufgaben gemacht und will Wacker wie auch Seekirchen überraschen. Bei uns gibt es dieses Spiel natürlich ab 19.25 Uhr live auf krone.tv.