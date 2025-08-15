Wer sich den Löwenanteil der „Baumilliarde“ holte

Das größte Stück vom Kuchen

Fest steht, dass sich das bislang größte Stück vom millionenschweren „Baukuchen“ Niederösterreich geholt hat. Insgesamt wurden nämlich 128 Millionen Euro ausgeschüttet, knapp 75 Prozent davon sind ins weite Land geflossen. „Wir haben 95,3 Millionen Euro und damit rund die Hälfte der dem größten Bundesland zustehenden 191 Millionen Euro ausgeschöpft“, rechnet die für den Wohnbau zuständige Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister vor.