Marc Marquez dominiert Spielberger MotoGP-Training

Ex-Champion Fabio Quartararo löste mit einem Sturz eine gut 15-minütige Unterbrechung aus, weil die Streckenbegrenzung repariert werden musste. Der Franzose humpelte von der Strecke, stieg danach aber wieder aufs Bike. Die direkte Qualifikation für Q2 gelang Quartararo als 14. dann aber nicht. Damit war er aber immer noch der beste Yamaha-Pilot.