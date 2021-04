Corona-Gipfel: Landeshauptleute wollen aufsperren

Am Freitagnachmittag wollen Regierung und Bundesländer bei einer Pressekonferenz über die beim Corona-Gipfel entschiedenen Maßnahmen informieren - mit krone.at sind Sie natürlich auch dann am Laufenden. Kaiser erwartet sich, dass man auf Basis der Einschätzung von Experten beim Corona-Gipfel der Bevölkerung eine „konkrete Perspektive für die kommenden Wochen und Monate“ geben könne - sowohl was Lockerungen als auch Verschärfungen betrifft.