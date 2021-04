Kleiner Piks, große Panik

Bauchatmung lindert die Furcht vor dem Einstich

Wer meint, dass er sein Verhalten noch selbst in den Griff bekommen kann, versucht es am besten mit Entspannungsverfahren: „Gut wirkt etwa die sogenannte Bauchatmung, die kurz vor dem Piks bewusst angewendet wird. Beim Einatmen am besten an eine Blume denken, an der man riecht - so stimmt das Tempo. Beim Ausatmen stellt man sich vor, einen Löffel mit heißer Suppe zu blasen. Dreimal wiederholen, dann stellt sich ein Entspannungszustand ein, beziehungsweise wird verhindert, vor Aufregung flach in die Brust zu atmen und dann die Panik richtig aufzubauen. Der Betroffene geht angenehmer in die Angst besetzte Situation“, beschreibt die Expertin.