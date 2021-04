FPÖ sauer: „ORF schaltete während Kickl-Rede ab“

Die Übertragung des ORF der Sondersitzung im Nationalrat am Freitag stößt der FPÖ sauer auf. „Nicht nur, dass ORF2 nur eine Stunde Live-Übertragung eingeplant hat, bricht man am Küniglberg mitten in der Rede von FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl die Übertragung ab. Ein Skandal der Sonderklasse“, wettert FPÖ-Mediensprecher Christian Hafenecker in einer Aussendung.