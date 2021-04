Attacken gegen Blümel: „Sie stehen für Täuschung“

Maurer wirft SPÖ „Scheinheiligkeit“ vor

Maurer hielt sich eher vornehm zurück, was Angriffe auf den Koalitionspartner angeht. Ihr Fraktionskollege David Stögmüller war forscher und will Schmid nicht mehr in seinem Amt sehen. Versichert wurde von allen Grünen, dass die Justiz in Ruhe werde ermitteln können.Dort wo Korruption sei, müsse auch hingesehen werden, meinte Maurer. Der SPÖ hielt sie freilich Scheinheiligkeit und der FPÖ Dreistigkeit vor, hätten diese Parteien doch auch eine einschlägige Historie in Sachen Postenschacher.