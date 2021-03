Haus abgebrannt: iPad-Nutzer verklagt Apple

Eine ähnliche Klage gegen Apple wurde dem Bericht nach 2019 in New Jersey von Julia Ireland Meo eingereicht, deren Vater im Februar 2017 bei einem Wohnungsbrand ums Leben gekommen war, der angeblich durch einen fehlerhaften Akku des iPad ausgelöst wurde. Der Eigentümer des Apartmentkomplexes, in dem sich der Brand ereignete, reichte daraufhin über seine Versicherungsgesellschaft Greater New York Mutual eine zweite Klage gegen Apple ein, um seine Auszahlung zurückzuerhalten. Das Urteil ist noch ausständig.