Keine Lockerungen: Kickl ortet „Hinhaltetaktik“

Am Montag habe man einen „innerösterreichischen Basar“ erlebt, bei dem sich die Regierung gegenüber den Ländern nicht durchgesetzt habe, bemängelte Kickl. Er spielte damit auf den „Impfstoffbasar“-Sager von Bundeskanzler Sebastian Kurz an. Das sei nicht der „Befreiungsschlag“ gewesen, „den wir dringend bräuchten“, sondern nichts anderes als die Fortsetzung der „Hinhaltetaktik“. In die entgegensetzte Richtung ging die Kritik von SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner am Dienstag. Sie bemängelte, dass keine Verschärfungen beschlossen wurden.