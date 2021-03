Rendi-Wagner: „Das Prinzip Hoffnung ist zu wenig“

Der steigende Trend an Neuinfektionen sei nicht überraschend, im Gegenteil: Er steige „seit den verfrühten Februar-Öffnungen“. Alleine in den vergangenen sieben Tagen „sind 133 Menschen an den Folgen von Corona verstorben“, so Rendi-Wagner. Dass „die Zahl der Toten in der politischen Diskussion beiseitegeschoben wird, das möchte ich nicht akzeptieren“.