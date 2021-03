Corona-Ostgipfel tagt heute Abend in Wien

In Shakespeares „Hamlet“ wird die Hauptfigur von seinen Freunden Horatio und Marcellus darauf aufmerksam gemacht, dass „etwas faul ist im Staate Dänemark“ - ähnliche Vorwürfe wird sich wohl auch die österreichische Bundesregierung langsam aber sicher gefallen lassen müssen. Was genau „faul“ ist, darüber scheiden sich die Geister, doch trotz Lockdown und anderen Maßnahmen wird die Lage in den Spitälern zusehends angespannt.