Österreich will „Grünen Pass“ ab April umsetzen

Projektauftrag an ELGA

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) will bereits im Gesundheitsausschuss des Nationalrats am Donnerstag einen Vorschlag präsentieren. Es gehe um Rechtsfragen und die technische Umsetzung. Für letztere sei bereits am 12. März der Projektauftrag an die ELGA-Gmbh ergangen. Was den rechtlichen Aspekt angeht, so soll die Vorlage der EU-Kommission, die noch am Mittwoch fertig sein soll, in das Paket eingearbeitet werden, sagte Anschober. Rechtlich eingebettet wird das Immunitätszertifikat in das Epidemiegesetz sowie das Covid-19-Maßnahmengesetz.