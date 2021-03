Kurz: „Basar“ bei Impfstoffverteilung an EU-Länder

In den letzten Wochen sei man „immer mehr ins Staunen über den Impffortschritt in Ländern wie Dänemark oder Malta gekommen“ und wie wenig in Ländern wie Bulgarien oder Lettland weitergehe, so Kurz. Er habe deswegen Anfang der Woche Daten mit den Regierungschefs anderer Länder verglichen. Dabei habe sich herausgestellt, dass die Lieferungen nicht, wie eigentlich mit der EU vereinbart, nach der Einwohnerzahl erfolge.