Covid-19-Drama um jungen LH-Vize Haimbuchner

LH ist besorgt

Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) zeigt sich besorgt über den schweren Krankheitsverlauf seines Regierungskollegen, Koalitionspartners und Stellvertreters: „Im Kepler Universitätsklinikum ist er jedenfalls in besten Händen“, sagt Stelzer aber auch. Zugleich teilt er mit, dass die Amtsgeschäfte Haimbuchners in der Landesregierung (er ist dort Wohnbau- und Naturschutzreferent) bis zu seiner Rückkehr von Landesrat Günther Steinkellner (FPÖ) geführt werden, was am Montag formell beschlossen wird. Diese Woche war Steinkellner selbst leicht an Covid-19 erkrankt.