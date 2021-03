Kurz: „3000 Ansteckungsfälle kann vieles heißen“

Die Infektionszahlen würden derzeit in einem „erwartbaren“ Ausmaß steigen, so Kurz, der ankündige, dass die Regierung am Montag mit Experten, Landeshauptleuten und den Parlamentsparteien das weitere Vorgehen beraten werde. Denn: „3000 Ansteckungsfälle kann vieles heißen“, so Kurz. Es könne heißen, dass die Lage in Vorarlberg ausgezeichnet sei, dass es aber in anderen Regionen nicht so gut aussehe. Die Lage in den Bundesländern sei „oft extrem unterschiedlich. Wir haben Bezirke mit einer Inzidenz von deutlich über 500 und welche von unter 100 - man muss da differenzieren“, so Kurz, angesprochen auf mögliche Lockerungen bzw. möglicherweise verlängerte Osterferien.