EU-weiter Impfausweis soll ab 1. Juni nutzbar sein

EU-Kommissionsvize Margaritis Schinas kündigte den lange ersehnten Starts des digitalen Impfausweises der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ vor der offiziellen Vorstellung des Projekts am Mittwoch in Brüssel an. „Der Nachweis soll bis zum Beginn des Sommers einsetzbar sein, und der Sommer beginnt am 1. Juni.“