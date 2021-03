Von Pfizer-Lieferung 380.000 Dosen für Österreich

Biontech/Pfizer zieht - wie berichtet - eine Lieferung von zehn Millionen Dosen seines Impfstoffes an die EU vor. Österreich soll davon nicht nur, wie am Dienstag verkündet, 200.000 Dosen erhalten, sondern 380.000. Zudem soll die Verteilung in der EU nun wieder nach dem ursprünglich vereinbarten Pro-Kopf-System erfolgen. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zeigte sich nach einer Videokonferenz mit EU-Ratspräsident Charles Michel und mehreren Regierungschefs froh, dass man einer Lösung nun nahe sei, und hoffnungsfroh, es zu schaffen, bis 1. Juli „alle durchzuimpfen“.