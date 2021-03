Höchststand in diesem Jahr: 3239 Neuinfektionen

Am Mittwoch (Stand 9.30 Uhr) musste mit 3239 Fällen ein neuer Höchststand an Corona-Neuinfektionen in diesem Jahr vermeldet werden - mehr als 1000 neue Fälle sind es allein in Wien. Am Mittwoch der Vorwoche waren 2528 Neuinfektionen verzeichnet worden. 30 Patienten starben seit gestern.