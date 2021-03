Wirkt sich Veganismus auf Knochengesundheit aus?

Für die im Fachjournal „Nutrients“ vorgestellte, kleine Studie wurde die Knochengesundheit von 72 Männern und Frauen (36 vegan, 36 Mischkost essend) per Ultraschallmessung am Fersenbein bestimmt, teilte das deutsche Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) am Dienstag mit.