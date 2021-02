Wir müssen wieder öffnen!

Skifahren ja, Kaffeehausbesuch nein?

Auch die betroffenen Unternehmer sind nicht zu beneiden. Während Skifahren, Shoppen und der Friseurbesuch erlaubt sind, blicken die Gastronomen und Hoteliers nun schon seit 15 Wochen durch die Finger. Das ist nicht fair. Was spricht also gegen einen Kaffeehausbesuch, wenn ein aktueller Test negativ ist? Das Freitesten funktioniert in anderen Bereichen ja auch!