Anschober: „Das Coronavirus wird uns bleiben“

Am 25. Februar 2020 wurden die ersten Corona-Fälle in Österreich bestätigt, am 12. März gab es den ersten Toten im Zusammenhang mit Covid-19. Seitdem hat sich viel getan in Österreich - doch die Herausforderungen seien weiterhin große. Für die nächsten Wochen bis Ostern erwarte Anschober noch eine „wirkliche Risikophase“ mit „leicht steigenden Zahlen“. Nicht zuletzt die Virusvarianten übten „stärkeren Druck auf Tagesinfektionszahlen“ aus. Doch die „Dunkelziffer zu reduzieren“ bedeute im Umkehrschluss auch, Infektionen sichtbar zu machen.