Bier beim Wirt nach Fastenzeit? „Ein Wunschtraum“

Gesundheitsminister Rudolf Anschober ist wegen der weiterhin leicht steigenden Corona-Infektionszahlen besorgt. So wisse man derzeit nicht, ob diese wegen der Zunahme an Testungen oder wegen der Mutationen steigen. Am Montag will die Regierung jedenfalls über weitere Maßnahmen oder Lockerungen entscheiden. Dass man nach Ende der Fastenzeit sein Bier in einem Gastgarten genießen werde, hält Anschober jedenfalls für einen „Wunschtraum“.